日本製鐵工會要求基本工資上調3萬日元

中評社香港2月9日電／共同社報導，日本製鐵公司的工會9日向經營方提交今年春季勞資談判（春鬥）的要求書。作為日本工會總聯合會旗下“日本基幹產業工會聯合會”加盟成員的鋼鐵和重工巨頭工會在當天統一提出要求，成為主要製造業加薪談判事實上的首輪攻勢。鋼鐵巨頭工會對月基本工資要求的改善額達到高於上次的3萬日元（約合人民幣1445元），在此次於歷史性高物價下迎來的春鬥中，將起到形成行情的重要先導作用。



日本製鐵工會聯合會會長幸野直通表示，“為了在愈加激烈的人才爭奪戰中勝出，構建有魅力的勞動條件極其重要”，並向經營方遞交了要求書。



IHI的工會也提出了要求。工會方面強調了應對高物價的重要性。



日鐵、JFE鋼鐵和神戶製鋼所的談判慣例是兩年一次，2023年並未實施。為了確保薪酬能趕上在此期間飆升的物價，因此提出較高的要求。



重工巨頭方面，三菱重工業、川崎重工業和IHI的工會要求月工資上調1.8萬日元。IHI要求的金額達到47年來高位。3家公司經營方在2023年均給出1.4萬日元的滿額答覆。



下週還有豐田汽車和本田等汽車製造商以及消費電子巨頭的工會將提交要求書，加薪談判預計全面展開。



今年春鬥的課題還有，能否在加薪勢頭擴大至中小企業的同時，推進中小企業將成本上漲部分轉嫁到交易價格上。



