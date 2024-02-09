日本上市企業2023前三財季淨利潤或創新高

中評社香港2月9日電／共同社8日獲悉，日本上市企業2023財年前三季度（4至12月）財報的淨利潤合計額或創歷史新高。SMBC日興證券的中期統計結果顯示，合計額較上年同期增加20.0%，為26.945萬億日元（約合人民幣1.3萬億元）。受到有利於出口企業的日元貶值、新冠疫情平息的支撐，汽車等運輸設備與機械表現堅挺。今後，也存在隨著不動產行情低迷等中國經濟增速放緩而拖累業績的擔憂。



統計對象為截至本月7日披露財報的786家企業，企業數相當於全體的55%。以在東京證券交易所最高一級“PRIME”市場的上市企業為主。推升整體增加的製造業企業為12.7573萬億日元，同比增加20.5%。具體來看，運輸設備為4.9356萬億日元，增加85.3%；機械為1.0646萬億日元，增加30.1%。受中國經濟低迷拖累以及疫情“宅家需求”的基數效應影響，電子電器此次僅增加2.4%。化學為1.1168萬億日元，減少20.9%。



SMBC日興證券首席股票策略師安田光就製造業前景指出，“若中國消費低迷，可能也會影響到日企的製造計劃。”他稱，中東的地緣政治學風險高漲也可能造成貿易量停滯。



非製造業企業也實現了利潤增加，同比增加13.7%至10.0057萬億日元。電費和燃氣費漲價產生積極作用，轉為大幅盈利。不過，若除去電力與燃氣企業部分，則非製造業為減少20.2%至7.9313萬億日元。由於資源價格高漲，上年同期表現喜人的商社等批發業因基數效應，此次利潤減少。另一方面，得益於疫情平息使訪日遊客恢復，陸運企業增加44.4%，空運增至2.9倍。