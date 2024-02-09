金正恩：韓國是頭號敵國 對話換不來和平

中評社香港2月9日電／朝鮮國務委員會委員長金正恩將韓國稱作頭號敵國，並表示無法用對話換來和平。



朝中社9日報導稱，金正恩前一天（朝鮮“建軍節”）下午攜女兒金主愛（音）訪問國防省，慶賀建軍節的到來。他在國防省發表演講時表示，把韓國“傀儡”定性為對我們前程危害最大的頭號敵國，永遠的主敵，將有事時佔領、平定其領土作為國策，是確保我國永遠安全和未來和平穩定的萬分妥當之措施。



金正恩表示，由此，朝鮮主動擺脫了因“同一民族”這一表述而不得不與“傀儡”開展形式主義對話、合作的不切實際的枷鎖。他強調，基於對敵國的明確定義，憑藉能夠隨時擊潰、消滅敵人的合法性，就可以發展更強大的軍事力量，保持超強硬的應對態勢。



金正恩指出，和平不是用乞求和協商換來的。現在在國境線的另一端，“好戰狂魔”們掌握政權，用槍口對著我們，威脅我國安全。他強調，戰爭不會提前做廣告，軍隊必須時刻保持臨戰態勢。如果敵軍膽敢對朝鮮動武，我們將做出改變歷史的決斷，毫不遲疑地發動所有超強力量葬送敵人。



當天，金正恩還攜金主愛參加紀念第76個建軍節的慶祝宴會，黨政軍高層幹部悉數亮相。



朝鮮于1948年2月8日建立人民軍，1977年以前的建軍節一直是2月8日，但從1978年起將所謂金日成1932年在滿洲組建朝鮮人民革命軍（抗日遊擊隊）的4月25日作為建軍節。2018年1月，勞動黨政治局決定將建軍節日期改回2月8日。