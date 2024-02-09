韓國2023年核能發電量創歷史新高

中評社香港2月9日電／韓國2023年核能發電量創下歷史新高，核能發電佔本國總發電量比重時隔七年再次超過30%。



韓聯社報導，據韓國電力公社9日發佈的2023年《12月電力統計月報》，去年核能發電量首超18萬吉瓦時（GWh），為18.0479萬吉瓦時，同比增加2.51%，再度刷新歷史紀錄。



在去年總發電量（58.8232萬吉瓦時）中，核電佔比30.68%，恢復至2016年水準。該數值在2014—2016年維持在30%以上水準，2017年文在寅政府成立後下降至26.8%，此後到2021年（27.4%）一直低於30%。總統尹錫悅上台的2022年，該比重升至29.6%，去年又增至30.68%，時隔七年再次超過30%。



分析指出，為確保能源安全和電力供應穩定，現屆政府廢除前屆政府的“去核電”政策，並提高國內核電站運轉率，核能發電比重因此增加。



另外，隨著全球加快碳中和步伐，煤炭發電量和佔比均銳減。去年煤炭發電量為18.4929萬吉瓦時，同比減少4.3%，佔比31.44%。



液化天然氣（LNG）發電量為15.7791萬吉瓦時，同比減少3.5%。可再生能源發電量5.6718萬吉瓦時，同比增加6.65%，佔比9.64%，創下歷史最高紀錄。