春風行動“進行時”　新策新招擴就業

中評社北京2月9日電／據經濟參考報報導，近期，人力資源社會保障部等9部門共同啟動的“春風行動”正火熱開展。各地積極“出招”，針對返鄉求職人員、高校畢業生等群體進行精準就業幫扶，並通過雲上直播、大數據智慧就業平台等數字化手段齊發力。在新春到來之際，各地打出新招新策“組合拳”充分保障高質量就業。



“招聘會效果不錯，一個多小時我們就收到了近30份簡歷。”重慶某家政服務公司負責人說，此次帶來的保姆、收納整理師等8個高需求崗位，招聘人數均不設上限，在這家公司展位前，不少求職者排隊投遞簡歷。據統計，在重慶市“春風行動”招聘會上，有100餘家企業向求職者發出“入職邀請”，提供近4000個崗位，有2.1萬人入場參加招聘會，達成意向3000餘人。



不僅在重慶，“春風行動”是全國各地就業服務的“開年大戲”。記者通過人社部網站信息不完全統計，目前至少已有北京、上海、安徽、貴州、廣東等24個地區發布了“春風行動”招聘服務平台。各地通過“春風行動”活動專區、招聘服務平台以及小程序等，發布政策解讀、企業用工需求以及線上線下招聘會等信息，將崗位隨時隨地送到勞動者身邊。



新春臨近，多地架起“返鄉橋”，點對點送上一封“返鄉政策書”，從返鄉就業信息、技能培訓服務、人才政策等方面“引人留人”。



湖北省荊門市近日開展了“接您回家·返鄉季”活動。據瞭解，此次活動通過制定形成返鄉政策、崗位信息、技能培訓“三張清單”，發放就業生活補助和購房、生育補貼等政策聚集人才。河南省漯河市在高鐵漯河西站、漯河火車站廣場同步開展為期15天的“歡迎河南老鄉、回漯返鄉就業”送崗特色招聘活動，匯總了93家企業崗位信息，為返鄉人員提供3818個就業崗位。



春節期間也是勞動者換崗流動的高峰期和企業穩崗留工、開工復產的關鍵期，返鄉之外仍有不少留崗、穩崗需求。



浙江省為全力推進春節期間穩工穩產，從保障重點領域生產和用工、有序組織員工招聘返崗、及時落實穩崗政策等方面提出15條具體舉措。如，紹興市推出企業招用首次來紹人員給予每人250元招工獎勵等穩崗留工十條“增值式”服務舉措。

