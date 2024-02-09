1月我國社會融資規模增量創歷史同期最高

中評社北京2月9日電／據人民日報報導，中國人民銀行發布的最新數據顯示，1月份，我國人民幣貸款增加4.92萬億元，同比多增162億元，在上年同期高基數的基礎上，保持了同比多增，說明銀行表內對實體經濟的資金支持力度比較穩固。分部門看，住戶貸款增加9801億元，其中，短期貸款增加3528億元，中長期貸款增加6272億元；企（事）業單位貸款增加3.86萬億元，其中，短期貸款增加1.46萬億元，中長期貸款增加3.31萬億元，票據融資減少9733億元；非銀行業金融機構貸款增加249億元。截至1月末，我國本外幣貸款餘額247.25萬億元，同比增長10%，人民幣貸款餘額242.5萬億元，同比增長10.4%。



今年開年以來，穩健的貨幣政策靈活適度、精準有效，及時宣布降准和下調支農支小再貸款、再貼現利率釋放政策利好，通過公開市場操作、MLF超額續作等繼續保持流動性合理充裕，有效提振市場信心，叠加前期存量宏觀政策效果持續顯現，經濟延續恢復向好態勢，企業部門開年信貸需求較強。市場專家普遍認為，1月貸款增長高於市場預期，反映出實體經濟活力增強，企業提前布局投資生產，助力實現經濟良好開局，較好的金融數據也能夠持續提振信心，改善社會預期。



據初步統計，2024年1月社會融資規模增量為6.5萬億元，是歷史同期的最高水平，比上年同期多5061億元。截至2024年1月末，我國社會融資規模存量為384.29萬億元，同比增長9.5%，其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為240.32萬億元，同比增長10.1%。社會融資規模在上年同期高基數的基礎上，繼續保持同比多增，說明金融體系為實體經濟提供資金支持的力度保持較高水平。



在存款方面，1月份人民幣存款增加5.48萬億元，同比少增1.39萬億元。其中，住戶存款增加2.53萬億元，非金融企業存款增加1.14萬億元，財政性存款增加8604億元，非銀行業金融機構存款增加5526億元。截至1月末，本外幣存款餘額295.62萬億元，同比增長8.9%，人民幣存款餘額289.74萬億元，同比增長9.2%。



在貨幣供應量方面，1月末，我國廣義貨幣（M2）餘額297.63萬億元，同比增長8.7%。狹義貨幣（M1）餘額69.42萬億元，同比增長5.9%。流通中貨幣（M0）餘額12.14萬億元，同比增長5.9%。當月淨投放現金7954億元。



此外，1月份，我國經常項下跨境人民幣結算金額為13347億元，其中貨物貿易、服務貿易及其他經常項目分別為10772億元、2575億元；直接投資跨境人民幣結算金額為6976億元，其中對外直接投資、外商直接投資分別為2261億元、4715億元。



（來源：人民日報客戶端）