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李家超偕太太著唐裝拜年 祝港人龍年行大運
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2024-02-09 17:48:15
中評社香港2月9日電／據文匯網報導，行政長官李家超今日（9日）發表農曆新年賀辭。他和太太祝願香港市民，龍年家肥屋潤，心想事成，龍精虎猛，龍年行大運。
李家超表示，農曆新年是跟家人和朋友團圓賀歲的佳節。過年時，大家歡聚一堂，樂也融融。小朋友快高長大，大朋友吉星高照。
李家超續指，龍代表吉祥，象徵尊貴和幸運。踏入龍年，香港會展現活力，車水馬龍。我們會把握每個新機遇，發揮香港的魅力，續寫豐盛的新篇章。
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