房地產項目“白名單”貸款加快落地

中評社北京2月9日電／據人民日報報導，不久前，住房城鄉建設部、國家金融監督管理總局發布有關通知，指導各地級及以上城市建立房地產融資協調機制（以下簡稱協調機制），根據房地產項目的開發建設情況及項目開發企業資質、信用、財務等情況，提出可以給予融資支持的房地產項目名單，向本行政區域內金融機構推送；金融機構按照市場化、法治化原則評估協調機制推送的支持對象，積極滿足合理融資需求。目前相關工作進展如何？怎樣在防範好風險前提下更好滿足房地產項目合理融資需求？記者進行了採訪。



多地加快滿足房地產項目“白名單”融資需求



1月末，廣西壯族自治區南寧市建立房地產融資協調機制，並向當地金融機構推送了第一批107個房地產項目“白名單”。“白名單”中的北投荷院項目獲得民生銀行南寧分行3.3億元貸款。據悉，這是全國首筆房地產項目“白名單”貸款。



近期，各地加快推進城市房地產融資協調機制有關工作，房地產項目“白名單”貸款在多地加快落地。河南省鄭州市印發《鄭州市人民政府關於建立鄭州市房地產融資協調機制的通知》，梳理形成第一批可以給予融資支持的299個房地產“白名單”項目，協調金融機構快速對接落地房地產項目貸款，於2月7日實現首筆投放；金融監管總局重慶監管局有關負責人介紹，當地己有10個“白名單”項目獲得6家銀行新增授信18.58億元。



“白名單”能發揮什麼作用？專家表示，“白名單”是以在建房地產項目為融資支持對象的名單，名單裡的對象是項目而非企業。這有利於滿足項目開發建設合理融資需求，促進房地產項目正常建設交付，實現金融與房地產良性循環，進而改善市場預期。



一位業內人士表示，需要注意的是，進入“白名單”不意味著房地產項目一定獲得金融機構融資，各相關金融機構將根據項目開發建設實際情況、抵押物、資產負債、還款來源等情況，決定是否給予貸款支持。

