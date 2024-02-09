年初二煙花匯演　　​康文署籲市民保持地方整潔

中評社香港2月9日電／據文匯網報導，康文署今日（9日）呼籲市民，在農曆年初二（11日）欣賞煙花匯演時，須保持地方清潔，並注意安全。當日署方會聯同相關部門的執法隊伍，加強巡邏轄下多個場地，特別是預計人流眾多的地方，並對亂拋垃圾、非法擺賣及蓄意破壞公物等違例者採取執法行動。



場地包括：九龍海旁一帶的香港文化中心露天廣場、梳士巴利花園、星光大道、尖沙咀海濱花園、市政局百周年紀念花園、啟德郵輪碼頭公園、啟德空中花園、觀塘海濱花園及茶果嶺海濱公園，以及港島海旁的添馬公園、中西區海濱長廊──中環段、灣仔臨時海濱花園及東岸公園（第一期）。



康文署發言人呼籲市民離開場地時帶走攜來的物品，切勿遺留垃圾。亂拋垃圾者可被定額罰款3000元。署方會在上述場地展示提醒市民保持場地清潔的宣傳物品，以及加派清潔工人及保安員在場工作。



發言人亦提醒市民，煙花匯演當日上述場地將會十分擠迫，前往該些地方的市民請小心忍讓，注意安全，並應留意場地的人流管制措施，及遵從現場警務人員的指示。另外，為籌備3月份大型戶外藝術裝置展覽“teamLab：光漣”，添馬公園及中西區海濱長廊──中環段部分草坪、通道及觀景台已暫停開放，由於開放的公共空間有限，發言人呼籲市民盡量前往其他地方，以避免過度擠擁及不能進入的情況。