雲南：一部劇與一座城的雙向奔赴

大理古城一隅。苗 劍攝（影像中國） 中評社北京2月9日電／據人民日報報導，隨著電視劇《去有風的地方》熱播，雲南大理成為旅遊熱門城市。據統計，2023年1—12月大理白族自治州累計接待遊客9530.34萬人次，同比增長67.39%。一部劇帶“火”一座城，不少遊客慕名前來，感受當地的風土人情；當地也不斷提升服務品質，豐富產品供給，讓遊客擁有更好的文旅體驗。



上午9點，雲南省大理白族自治州劉官廠村鳳陽邑“有風小院”門前的青石板路上，前來打卡拍照的遊客已經排起了長隊。



“電視劇熱播的時候我就想來看看，今天終於如願了。”來自湖北的遊客劉慧雯沒有選擇常規知名景點作為來大理的第一站，而是起了個大早來到鳳陽邑，只為找到這個在電視劇裡頻繁出現的“有風小院”。



劉慧雯說的電視劇，是去年熱播的《去有風的地方》。這是一部以大理鄉村生活為題材，在大理實景拍攝的電視劇。劇集播出後，不少遊客慕名前來。據統計，2023年1—12月大理州累計接待遊客9530.34萬人次，同比增長67.39%；實現旅遊業總收入1603.39億元，同比增長104.67%。



一年過去了，在大理，這部劇的旅遊帶動效應仍在持續。



一部劇帶“火”一座城



沙溪古鎮、鳳陽邑的客棧、喜洲古鎮的稻田、諾鄧古村的馬場……去年1月，《去有風的地方》開播，該劇不僅用鏡頭捕捉了大理美麗的自然風光，也集中展示了頗具特色的村落建築、民族服飾、地方小吃和非遺文化等。



電視劇播出後，很多遊客來到位於大理的拍攝地參觀游覽。尤其是劇中經常出現的鳳陽邑村，在電視劇的引流下迎來不少遊客。

