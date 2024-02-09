日本山口縣多條鐵路線路電纜遺失或受損

中評社北京2月9日電／據央視新聞報導，當地時間8日傍晚，位於日本山口縣山口市的JR（日本鐵路）宇部線阿知須車站發現多處鐵軌連接處的銅制電纜被切斷遺失。JR西日本（西日本旅客鐵道公司）表示，山口縣內的JR山陽線也發生了類似事件，兩條線路上共有100多處電纜受損。警方正在調查是否為盜竊。



為進行修復工作，JR宇部線從8日晚至9日早間停止了部分列車的運行。



（來源：央視新聞客戶端）