一法院勒令特朗普前顧問納瓦羅去監獄報到

中評社北京2月9日電／據央視新聞報導，美國首都華盛頓一家聯邦法院8日駁回前白宮國家貿易委員會主任彼得·納瓦羅上訴期間不入獄的請求，要求他在聯邦監獄管理局指定日期去監獄報到。



納瓦羅1月25日因在國會大廈騷亂相關調查中藐視國會被這家聯邦地區法院判處4個月監禁並處9500美元罰金，隨後表示將上訴。



法官阿米特·梅塔8日駁回納瓦羅上訴期間不入獄的請求。他說，除非聯邦巡回上訴法院中止或撤銷相關判決，否則被告應在聯邦監獄管理局要求的日期到指定監獄報到。



梅塔說，納瓦羅關於可能上訴成功的說法不足以成為推遲服刑的依據。



尚不清楚聯邦監獄管理局要求納瓦羅報到的具體日期。



按照美國新聞網站《政治報》的說法，如果聯邦巡回上訴法院維持一審判決，納瓦羅將成為前總統唐納德·特朗普“小圈子”中首名因試圖推翻2020年總統選舉結果而入獄的幕僚。



納瓦羅支持特朗普有關2020年總統選舉存在大規模舞弊說法，因拒絕當時由國會眾議院民主黨人主導的特別調查委員會傳喚並作證，於2022年6月遭司法部起訴，2023年9月被認定兩項藐視國會輕罪成立。



2021年1月6日，大批特朗普支持者闖入國會大廈，打斷參眾兩院認證民主黨人約瑟夫·拜登贏得總統選舉的聯席會議，騷亂導致5人死亡、上百名警察受傷及數百萬美元財物損失，迄今已有1200餘人因這場騷亂受到聯邦刑事指控。



據法新社報導，納瓦羅在其著書中披露，他曾在2020年總統選舉後制訂“計劃”，試圖阻止拜登勝選結果獲得國會認證，而特朗普“認可這一策略”。眾議院特別調查委員會向納瓦羅發出傳票，要求解釋該“計劃”，納瓦羅拒絕。

