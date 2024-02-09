日本政府擬3月在聯合國討論解決爭端

中評社香港2月9日電／共同社據多名相關人士8日透露，日本政府作為3月的聯合國安理會主席國擬舉行主題為“解決爭端”和“核裁軍與不擴散”的公開討論會，已就此與聯合國方面展開協調。此舉意在展現日本與國際社會一道對俄烏衝突及中東局勢進行參與的姿態。外相上川陽子最快3月上旬訪問美國紐約，探討主辦解決爭端的討論會。



在解決爭端的討論中，預計推進女性參與解決爭端的“婦女、和平與安全”（WPS）也是主要議題之一。這是上川重視的主題，政府將呼籲各國為推進WPS而合作。



圍繞核裁軍與不擴散，將強調切實推進首相岸田文雄在2022年8月《不擴散核武器條約》（NPT）審議大會上提出的《廣島行動計劃》，以及2023年5月七國集團首腦會議（G7廣島峰會）上彙總的核裁軍文件《廣島願景》中寫入的內容。



上川在1月30日的外交演說中，強調包括安理會改革在內加強聯合國功能的重要性。她表示“擔任安理會主席的3月，將就重要課題進行活躍的討論”。



日本上次擔任安理會主席國是2023年1月，當時的外相林芳正舉行了關於“法治”的討論會。



安理會由美英法俄中這5個常任理事國和任期2年從各地區選出的非常任理事國總計15國構成，日本從2023年1月起擔任非常任理事國。