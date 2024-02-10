春節期間多地政府單位停車場將免費開放

這是12月21日在江蘇省南通市崇川區和平橋街道辦事處停車場拍攝的“潮汐泊位”。（來源：新華社） 中評社北京2月10日電／據澎湃新聞報導，近日，雲南西雙版納、江西南昌、四川樂山、浙江杭州、安徽亳州等多地宣布，春節期間，將免費開放政府機關及企事業單停車場、臨時占道停車泊位等。春節期間免費停車，成為越來越普遍的一項惠民舉措，且不少地方已連續實施多年。



2月8日，雲南西雙版納景洪市假日旅遊指揮部發布公告，春節假日將至，來景洪旅遊度假遊客甚多，城區和景區景點交通流量大，為滿足廣大自駕遊客車輛停放需求，方便遊客快速達到目的地區域停車，切實提升遊客春節期間旅遊舒適度與體驗感，景洪城區機關單位和九大景區景點周邊停車場將免費開放。



為落實免費停車舉措，上述公告提到，春節期間，當地州市機關、企事業單位內部停車位將全面免費對外開放，歡迎廣大遊客進駐停放；同時，盤活告莊西雙景、曼聽公園、野象穀、森林公園、傣族園、猛泐文化旅遊區、花卉園、南藥園、基諾山寨等九大景區景點周邊停車資源，面向廣大自駕遊客開放服務。自駕遊客進入“景洪文旅”微信公眾號“停車功能”，點擊相應停車點位後，即可通過手機導航到達。



實際上，免費開放政府機關、企事業單位停車場及臨時占道停車泊位，已成為春節期間越來越普遍的一項惠民舉措，且不少地方已連續實施多年。



例如，新晉“網紅城市”江西省會南昌，喊出“南昌邀您來過年”口號，為歡迎全國各地遊客，今年春節期間，南昌全市臨時占道停車泊位全部免費任停。2月9日，南昌交警還發布全市臨時占道停車泊位、市教育局局屬學校、各縣區機關事業單位、各縣區學校免費開放停車位的詳細地址、免費時段、場所聯繫人及聯繫方式等，以方便公眾停車。2022年及2023年春節期間，南昌也曾推行臨時占道停車泊位免費停車舉措。



在四川樂山，今年春節期間，樂山全市開放17000餘個免費停車位供遊客停放車輛，其中中心城區和峨眉山市共計3900餘個。樂山交警還呼籲廣大市民在節日期間讓路於客、讓景於客，熱情迎客、真誠待客，共同度過一個安全、暢通、有序、愉快的假期。



在浙江杭州，2024年2月9日（除夕）至2月17日（正月初八），除西湖景區外，杭州全市（上城區、拱墅區、西湖區、濱江區、錢塘區、蕭山區、餘杭區、臨平區、富陽區、臨安區、桐廬縣、建德市、淳安縣）5.1萬個道路公共泊位停車免收費，2月18日（正月初九）上午八點起恢復收費。該項舉措至少從2019年起，就已經開始實施。



2月7日，安徽亳州市人民政府辦公室也發布通告，為更好滿足市民和遊客出行停車需求，順應群眾新期盼，今年春節期間，除公安、法院、檢察院、消防、軍事管理區等特殊單位外，中心城區市直機關辦公區和各公共停車場、公共停車區域免費開放。免費區域包括市直機關辦公區停車場，市直單位管理的公共停車場（含廣場地下停車場、學校）、非機動車道路停車位，各景點區域及周邊公共停車場，亳州汽車北站、中心汽車站、火車站廣場、高鐵南站等重要交通場站停車場，以及其他適合開放的區域停車場，免費時段為2024年2月9日（除夕）7：00至2月18日（正月初九）7：00。