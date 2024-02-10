春晚“李白”震撼出場成焦點

中評社北京2月10日電／據澎湃新聞報導，除夕夜一邊吃年夜飯一邊看春晚，歷來是國人的不二選擇。伴隨春晚西安分會場《山河詩長安》節目震撼上演，大唐不夜城再現盛世長安的恢宏景象，而“李白”的出場無疑成為全場最矚目的焦點。澎湃新聞注意到，該節目在央視總台播出後，“西安分會場贏麻了”的詞條立刻登上了微博熱搜。



一名網友在評論中寫道，“西安的表演太震撼了！‘李白’的出場，詩詞的結合！果然是西安！”亦有網友評論，“西安分會場真的絕了。”



當“ 君不見黃河之水天上來，奔流到海不復回。君不見高堂明鏡悲白髮，朝如青絲暮成雪”的詞句被“李白”緩慢吟誦，立刻引起了全民齊誦《將進酒》。有網友評論，“將進酒那一段出來的時候，頭皮發麻了，我宣布這個節目全場最佳！”也有網友在看完節目後留言，“震撼絕美，‘李白’吟詩淚目了。”



當然有網友也注意到，《山河詩長安》節目中不僅有“李白”這一條明線，也安排了一條暗線。作為曾出演影視劇《慶餘年》中範閑一角色的演員，張若昀也被邀請出現在節目裡。《慶餘年》中，範閑從現代社會穿越回古代，曾因一口氣念出百首詩詞也被稱為詩仙。節目中“李白”和範閑跨越時空相見，對於這一別出心裁的安排，網友紛紛點贊。有網友表示，“詩仙‘李白’和小範大人的跨時空對話，讓人看得熱血沸騰！”