省級黨委書記們除夕都去哪了？

除夕夜，上海市委書記陳吉寧來到黃浦區豫園派出所。“上海發布”微信公眾號 圖 中評社北京2月10日電／據澎湃新聞報導，2月9日是農曆除夕，這一天，省級黨委書記們都去了哪些地方？看望了哪些人？牽掛著哪些事？



假期安全，是書記們牽掛的一件大事。據“上海發布”微信公眾號消息，2月9日晚，除夕之夜、團圓之時，上海市委書記陳吉寧以“四不兩直”方式奔赴一線，檢查城市運行保障和節日值班值守等工作，向一線工作人員致以新春問候和美好祝福，感謝大家的默默堅守和無私付出。



除夕晚上八點多，陳吉寧來到黃浦區豫園派出所，檢查在崗執勤情況，看望值班值守民警，通過指揮大屏察看城隍廟等重點區域的實時人流及秩序情況，瞭解春節期間人流高峰時段、警力安保配置、防火安全巡查以及相關應急預案。他還來到設在市公安局的春節安保聯勤指揮部，聽取春節期間城市運行保障及社會面安全相關工作匯報，就交通組織、大客流應對、風險隱患排查、重點區域執勤值守等作了具體瞭解，通過指揮大屏察看大型商圈商街、綜合交通樞紐安全秩序及交通組織疏導情況，視頻連線值守在相關人員密集場所的民警代表，向奮戰一線的廣大公安民警和各條戰線同志表示慰問和感謝。他要求上述單位把安全工作抓實抓細，確保廣大市民群眾過一個安全、歡樂、祥和的春節。

