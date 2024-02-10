見微｜留學生的他鄉“中國年”

2月9日，表演者在柬埔寨首都金邊舞龍慶祝春節。（來源：新華社） 中評社北京2月10日電／據澎湃新聞報導，見微知著。



中國人堅韌不拔的信念、克服困難時的堅韌，都深耕於中國人的生活細部。龍年春節到來之際，澎湃新聞記者沉下身、靜下心，深入到中國社會的真實生活之中，發掘沉潛於民間雖百折而不撓的信念與意志。



這些來自生活細部的故事結集成“見微”專題。今天講述的是，留學生在異國他鄉過春節的故事。



今年1月份朋友丁一決定去馬來西亞留學。他告訴我即將出國的時候，震驚之餘心裡很是為他感到高興。疫情3年，很多事情發生了變化，選擇出國留學除了想提升綜合競爭力，丁一還希望走出原來的環境，去外面的世界看看。出國前，他辦理了停薪留職。



丁一個子不算高，有點瘦弱，平時總戴著一副黑框眼鏡，顯得文質彬彬。之所以選擇去馬來西亞留學，他說，相比較英、美、澳、加、新而言，馬來西亞的留學成本比較低。再就是馬來西亞的語言環境比較友好，華人比較多，更容易適應。



沒去馬來西亞前，丁一對當地的瞭解僅僅來源於互聯網，但到了當地會發現，馬來西亞華人真的很多，“尤其是在吉隆坡和檳城或者一些高校，碰見華人的概率會非常高。”



同樣讓他驚奇的是，當地人也過傳統春節。



春節前，我發消息問丁一是否回國過年，他告訴我，當地春節會放3天假，但考慮到剛出國沒多久，假期往返時間並不充裕，再加上來回機票、中轉住宿的費用加起來差不多要六七千元，他決定今年一個人留在馬來西亞過年。

