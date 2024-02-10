燈火交映龍鱗閃，婺源板龍燈的世代祈願

中評社北京2月10日電／據澎湃新聞報導，迎燈舞龍，燈火相映慶龍年。



“村子裡人丁越興旺，龍燈越長。”婺源民間將迎燈舞龍看成是國泰民安，添進人丁，六畜興旺，五穀豐登的良好征兆，舞板龍燈活動是婺源每年過年都不可或缺的傳統民俗，也是江西省非物質文化遺產。



板龍燈又稱板橋燈，是一種大型游動性的觀賞燈彩。歷史悠久，形式多樣，每逢春節期間，婺源各大鄉鎮及自然山村均有迎燈舞龍的習俗。板龍燈由龍頭、龍身、龍尾及燈撐四個部分連接而成，全龍長短不一，短者五、六十板，長的可達一百餘板200餘米。伴隨龍燈的還有頭牌、蓬燈、涼傘、獅子戲球、西游記、走馬燈、魚燈等附屬彩燈，燈火交相輝映，龍身似有龍鱗閃閃發光。



每當回憶起每年村子裡舞龍燈的場面，68歲的中國民間文藝家協會會員、燈彩師傅汪宣烈總是神采奕奕。汪師傅介紹稱，活動當天，村民們會將龍頭與其他燈彩擺在一起舉行“放燈”儀式，焚香之後緊接著叫彩，吉祥話說得越多寓意會更加美好，到了催燈環節，場面則更加熱鬧，“挨家挨戶地敲鑼打鼓，哐哐哐，敲三下，（燈）馬上就出門了。”



婺源篁嶺景區景管部經理潘建輝介紹，每年的“舞龍燈”既呈現出龍騰虎躍的文化美景，也蘊含當地人對祈求來年風調雨順的美好祝願。現如今，板龍燈活動不僅備受外地遊客喜愛，也已變成婺源每個外來返鄉青年回到家鄉後都想積極參與的事情。潘建輝表示，很多老人家喜歡看著自己家中的年輕人舞龍燈，希望他們來年事業風風順順。“老一輩手藝人用精湛的技藝製作龍燈，通過年輕人來舞龍，將這項民俗活動不斷地傳承下去。”潘建輝說道。



板龍燈以木板、竹篾、皮紙為製作材料，匠人分別製作出龍頭、龍身和龍尾，再由板橋節節相連，最後構成一條龍的形態。汪師傅表示，板龍燈的製作不僅需要花上大量時間，往往還需要手藝人將木工、刻花、繪畫、書法、裝裱等工藝組合在一起。這些年來，汪師傅在繼承傳統燈彩製作的基礎上不斷進行融匯創新，作品精致新穎，獨具特色。



談及燈彩技藝的傳承，汪宣烈十分有信心，因為他的三個兒子在自己的耳濡目染之下都會製作燈彩。汪宣烈的二兒子目前在做瓷器生意，年前特意從景德鎮回來幫忙一起趕制龍燈。汪宣烈滿是自豪地說，他的二兒子也是美術學院畢業的，有一定繪畫功底，“我給他一個圖片就可以，不需要管（指導），他做得比我還要好。”