最糟糕的天氣已經過去，順風順水迎新春！

中評社北京2月10日電／據央廣網報導，共喜陽照大地，同歌春到人間。今天是個好日子，不僅除夕迎春，也是天氣好轉的好日子！



在經歷了大範圍的低溫雨雪冰凍天氣之後，天氣終於迎來晴好平靜期，全國大部地區將在雨雪稀少的好天氣中辭舊迎新，龍年第一天，全國大部雨雪稀少，天氣大回暖！



好天氣不止一天，預計春節假期前4天，除新疆北部有強降雪外，我國其他大部分地區雨雪稀少、氣溫將明顯回升。尤其13日前後還將掀起一波回暖浪潮，多地暖出小高峰。



具體來看：北方預計在初四前後達到過程氣溫高點，南方則再初五迎來最暖一天！屆時，最高氣溫10°C線將挺進東北、最高氣溫20°C線將到達黃淮地區，大江南北暖意融融，氣溫將大面積刷新今年以來的新高。像濟南、鄭州初四－初五最高氣溫會達到或超過20°C，溫暖如春。



南方升溫略微滯後，10日江淮、江南等地最高氣溫將回升至15℃左右，華南多地最高氣溫也會升至20℃上下，多地累積升溫幅度能達到10℃左右甚至更多。



要注意的是，受短波槽影響，10－11日，新疆北部沿山地區有中到大雪，塔城及阿勒泰高海拔部分地區有暴雪或大暴雪，局地特大暴雪。



展望假期後半段，14日起隨著冷空氣活動上線，大範圍雨雪回歸，氣溫自北向南陸續下滑。預計，14－17日，中東部有一次較大範圍雨雪天氣過程，黃淮、江淮、江漢、江南、華南、四川盆地及貴州等地有小到中雨，局地有大雨；新疆北部、內蒙古中東部、華北、東北地區有小雪或雨夾雪，東北地區東部有中到大雪。



大家也不用太擔心，總體來說，雨雪持續時間較短、強度不強，對春運返程交通影響不大，年前經歷的雨雪冰凍天氣不會在假期後半段重演。



最糟糕的天氣已經過去，希望龍年風調雨順，好天氣常在！也祝大家龍年順風順水順心意，好年好景好前程！