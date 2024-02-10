專家提示公眾歡度佳節的健康注意事項

中評社北京2月10日電／據北京青年報報導，作為對自己辛苦一年的犒賞，過年期間大家難免會在運動上放鬆一點，在飲食上放縱一點，在作息上隨意一點……不過，上述因素叠加寒冷天氣，也讓心血管病有了可乘之機。加之近期畢竟將繼續呈現流感、新冠等多種呼吸道疾病交替或共同流行態勢，北京市疾控中心的專家提示公眾，歡度佳節的健康注意事項。



這個時候 心血管最容易搞事情



市疾控中心慢病所的主管醫師董晶介紹，節日期間情緒高漲，容易激動，還常常過度勞累，加上煙酒刺激，容易導致血壓上升、頭暈心慌，甚至發生急性心腦血管事件。



美食是春節必不可少的環節，但是面對豐盛的大餐、各色的零食，難免進食過量、營養不均衡、鹽油糖超標、三餐不規律，不僅給消化系統造成負擔，血糖、血脂、血壓的穩定也面臨威脅。



與此同時，春節期間天氣仍較為寒冷，可能遇到氣溫驟降、寒潮來襲，此時如經常外出，且不注意增加衣物，呼吸系統和心血管系統也會受到寒冷的影響，帶來健康問題。特別是存在心血管潛在發病因素以及心血管疾病患者，需要多加注意。



多種呼吸道疾病交替 新冠有所抬頭



市疾控中心預計北京近期將繼續呈現流感、新冠等多種呼吸道疾病交替或共同流行態勢，隨著春節前後人員流動性和人群聚集性增多，新冠疫情將逐步上升，且JN.1變異株為本市新冠本土病例的主要流行株。



為此，乘坐公共交通工具、前往環境密閉或人員密集的公共場所時，建議科學佩戴口罩。若出現發熱、咳嗽等呼吸道感染症狀，建議盡量暫緩出行計劃。

