南極除夕夜：年味從廚房開始彌漫

中国第40次南极考察队员在年夜饭上举杯。（图片来源：新华社） 中評社北京2月10日電／據新華社報導，除夕，地球之南，剛剛開站的中國南極秦嶺站，迎來了第一頓年夜飯。



年味是從廚房開始彌漫的。



扣肉、鹽水雞、椒鹽蝦、粉絲蒸扇貝、夫妻肺片……餐廳內，一道道家常菜，滿滿當當擺放在桌。廚師李隆德看著自己團隊張羅了一天的成果，頗為自豪。



年夜飯，吃的是年的味道、家的味道。



秦嶺站所處的恩克斯堡島，是南極氣候最為惡劣的地帶之一。過去兩個月裡，承擔著建站任務的中國第40次南極考察隊員們，幾乎天天和天氣搶時間。吃飯只能是來也匆匆去也匆匆。



“衹有熨帖了胃，人心才更暖。年夜飯更是如此。”作為廚房掌勺人，李隆德深諳美食的哲學。今天隊員們難得休息半天時間，加之“雪龍2”號剛送來一批補給，他和後廚團隊自然不會放過這個滿足大家味蕾的機會。



隊員們大多來自四川、湖南，就多做些川湘菜；菜品由平時的4個增加至10個，廚師李湘帶來家裡團圓飯必備的椒鹽蝦；廚師王明會則和好面、備好餡兒，邀請隊員一起包餃子，“包了餃子就是年。”



人間至味是真情。在這片白色荒原，樸素的年夜飯，道不盡幾多溫情。



傍晚時分，一聲“開飯啦”如約響起。隊員們入席就坐，地球最南端的年夜飯，就此開席。