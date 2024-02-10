圖為中國人民銀行總行大樓。新華社發 中評社北京2月10日電／據新華社報導，中國人民銀行日前發布的2023年第四季度中國貨幣政策執行報告提出，合理把握債券與信貸兩個最大融資市場的關係，準確把握貨幣信貸供需規律和新特點，引導信貸合理增長、均衡投放。



報告在介紹下一階段貨幣政策主要思路時，明確提出“穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效”，並強調“合理把握債券與信貸兩個最大融資市場的關係”。



專家認為，這意味著要從更廣的視角看待金融對實體經濟融資需求的滿足程度，融資支持並不局限於信貸。當前財政、產業等宏觀政策效果會體現到政府債券、企業債券、股權等融資中，直接融資發展也與科技創新、新動能等更為適配。



報告提出，要保持流動性合理充裕，保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。



記者梳理發現，2023年第三季度中國貨幣政策執行報告提出“保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配”，此次報告的表述則調整為“保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配”。



專家認為，調整後的表述對經濟增長和價格水平都有體現，同時考慮了預期因素，有利於統籌經濟和物價兩方面目標，可以更好地引導和穩定預期。



此外，報告還提出，加強政策協調配合，有效支持促消費、穩投資、擴內需，保持物價在合理水平。