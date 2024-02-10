“今夜，在海拔5410米守望萬家燈火！”

2月9日，武警甘肃总队武威支队官兵在乌鞘岭隧道站岗执勤。（图片来源：新华社） 中評社北京2月10日電／據新華社報導，山體滑坡，道路塌方，通往阿里軍分區某邊防團薩讓邊防連的路再次被阻斷。記者背上迷彩包，一步步登上亂石堆。不斷有碎石滾落，旁邊的河流水位正在上漲。



腳下是陡峭的懸崖，頭頂是斜臥的巨石。歷經艱辛，記者終於在除夕前一天抵達群山雪峰間的薩讓邊防連。



薩讓，藏語的意思是“神山下的峽穀”。薩讓邊防連巡邏任務異常艱巨，巡邏點位均在海拔5300米以上，需以乘車、徒步、騎馬等方式結合才能抵達。



2月9日，記者跟隨官兵一起巡邏。天剛蒙蒙亮，記者和官兵們一行10餘人乘坐巡邏車駛上了蜿蜒曲折的盤山路。薩讓的路，雪山環抱、峽穀縱橫、穀深坡陡，人們都叫它“阿里的天路”。



高低落差近2000米的“之”字形山路上有百餘道彎，有的回頭彎道，車輛掉頭需打幾次方向盤。車頭懸在空中，車上的人都攥著扶手，神經緊綳。怪不得老兵說，開車到薩讓是“人在前面走，魂在後面追”。



遇到結冰的上坡路，還需鑿冰開路。戰士們拿出十字鎬將冰面砸得坑坑窪窪，然後用鐵鍬鏟些砂石鋪上厚實一層，再給車輛加裝防滑鏈，車輛才能安全通過。42公里的砂石路，行駛了2個多小時，終於抵達海拔5410米的某山口，按計劃，官兵們還需從山口徒步3公里下到谷底。此處本沒有路，這條巡邏路是官兵們一步一個腳印踩出來的。



沒走幾步，記者就開始大口喘氣，不得不拿出便攜氧氣瓶吸氧。首次參加巡邏任務的新兵張立國走在最前面，連續的下坡路使身體的重心一直壓在腳尖，累得他小腿直打顫。



這次巡邏是張立國搶著報名參加的。他抬著越來越沉重的雙腿，一聲不吭往前走，生怕戰友們瞧出自己沒力氣。



終於抵達點位，連長白崇偉命令戰士們展開國旗。張立國立在風中拉著國旗一角，望著遠方巍峨靜謐的雪山，一種前所未有的自豪感在內心升騰。