美前駐港總領事“不打自招”！

11月5日，香港特区立法会议员陈勇在美国驻港总领事馆外抗议。（图片来源：新华社） 中評社北京2月10日電／據大公報報導，香港回歸以來的種種亂象，美國駐港總領事館扮演了幕後黑手的角色。儘管美國當局向來否認，但正所謂“鬼拍後尾枕”，就在黎智英案審訊的同時，4名前任美國駐港總領事在美國報章撰文，公然干預黎智英案的審訊，而美國駐港總領事館還轉發了文章。這種“互動”，正正是在用事實證明，黎智英與外國勢力之間勾結的程度有多深、歷史有多久！



這4名美國前駐港總領事包括穆亦樂、包潤石、祁俊文、楊甦棣。在《華盛頓郵報》的這篇文章中，聲稱看到黎智英以及前任總領事郭明瀚被“誹謗為同謀”時感到非常擔心，又認為黎智英因正常新聞工作而受到審判，玷污了香港曾經擁有的聲譽云云。



自暴與黎數十年關係



從某種程度而言，這篇文章是一份外力干預香港的“罪狀表”和“呈堂證供”。4人當中，穆亦樂與包潤石早在回歸前就駐港，祁俊文、楊甦棣兩人更是不簡單。祁俊文於2002年8月至2005年4月駐港，任期內發生了反23條立法的大規模遊行，改變了回歸後的政治生態。楊甦棣更加厲害，被稱為“顔色革命”的推手，他曾經自豪地稱，“擔任美國駐吉爾吉斯斯坦大使時，美國協助推動了當地的顔色革命（‘鬱金香革命’），推翻了獨裁的阿卡耶夫政府”。此人於2010年3月至2013年7月駐港，任期內香港發生了反國教風波。



至於文章中所提及的郭明瀚，則長期與黎智英保持密切關係，更是黎智英WhatsApp對話群組“DC Dems”、“Martin，Jimmy and Mark”及Signal對話群組“Jim／Jimmy／Mark Group”的成員。



這4名美國前駐港總領事聯署刊文的舉動，其實說明了一個他們恐怕自己也忘了的事實：黎智英一早就與他們保持密切關係，在長達數十年間時裡，成為美國操控的在港“政治代理人”。



美國當局從2003年開始加大利用香港破壞中國的發展，上述這幾人，是美國當局政策的具體執行人，也是香港一系列亂象的操控者。他們聯署刊文，表面上是在“關心香港”，實際上是往日亂港心態的習慣性反射，意圖破壞香港司法替黎智英脫罪，這等同進一步坐實了黎智英“勾結外力”的罪行。



至於美國駐港總領事館“轉發”這篇文章，更是在說明其亂港政策“一以貫之”，且從未中斷過。然而，這樣偽善的言行，根本改變不了黎智英將面臨法律審判的結果。



外交部駐港公署發言人昨日作出駁斥，指出“黎智英是反中亂港事件的策劃者和煽動者，是外部反華勢力的‘代理人’和‘馬前卒’，是香港亂局的幕後推手。”對黎智英依法審判事關國家安全和法律尊嚴，根本不是少數外部勢力粉飾的“言論和新聞自由”問題。香港特區執法部門秉公辦案，司法機關依法審理，於法有據，天經地義。



必須指出，黎智英案已進入司法程序，任何外部勢力的干擾破壞，都改變不了事實，也只會進一步暴露其險惡居心，也必將如同過去的每一場亂港行動一樣，以慘敗告終！