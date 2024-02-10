新春走基層丨用心用情護糧安

春節臨近，中儲糧安徽分公司亳州直屬庫監督員崔燕（中）在直屬庫組織的安全生產檢查中，核對庫區應急物資台賬。陸麗環 攝 中評社北京2月10日電／據中央紀委國家監委網站報導，新雪滿空來，觸處似花開。2月5日，農曆臘月二十六。經過多日的降雪，安徽省亳州市銀裝素裹，格外清冷。



早上8點20分，中儲糧安徽分公司亳州直屬庫優秀共產黨員、倉儲保管科黨支部紀檢委員、保管組長、監督小組成員崔燕開始了一天的工作。



“上班第一件事，就是遛一遛、看一看。”踏著積雪，崔燕邊說邊向著糧倉走去。



亳州直屬庫負責中央事權糧食的收購、儲存、管理和銷售等相關業務，自有倉儲容量位居安徽省前列。



作為倉儲保管員，崔燕最重要的工作就是落實亳州直屬庫倉儲管理“五個一”要求，即每天在倉房四周轉一轉，糧情定期查一查，倉內外衛生掃一掃，基本情況記一記，每天工作想一想。她檢查糧情一絲不苟，從業24年來，發揚“寧流千滴汗、不壞一粒糧”精神，所保管的倉房，沒有發生過一起壞糧問題。



18號倉房是崔燕負責保管的其中一棟。入倉高梯已經被厚厚的積雪覆蓋，崔燕拿起笤帚，清理完梯上積雪後，進入倉房開始檢查糧情。“每棟倉房裡，都裝有智能儲糧設備，能實時監測糧面，檢測糧溫、倉溫、倉內濕度等安全儲糧關鍵數據。我們保管員實地檢查一遍後，再跟設備導出的數據進行比對，確保糧食儲存安全。”崔燕介紹。



應對雨雪等極端天氣，崔燕經驗豐富：“倉溫7℃，相對濕度44%，通風窗和風道都要及時關閉。”崔燕將倉內溫度、濕度儀表顯示的數據認真記錄下來，“每一棟倉房儲糧5000多噸，價值1500萬元以上。身負重任，不認真一點怎麼行？”她一邊說著，一邊對倉房每個通風口都看一遍、摸一下，把每個通風閥門都緊一緊，確保設備完好、密閉。



除了擔任倉儲保管組長，崔燕還是亳州直屬庫紀委設立的監督小組成員。自2022年擔任監督員以來，在直屬庫紀委的領導下，崔燕認真學習黨章黨規黨紀，努力提高監督能力和水平。

