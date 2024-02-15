社評：認真看待美國的孤立主義

中評社北京2月15日電（評論員 喬新生）2016年美國總統選舉的焦點集中在國內經濟發展方面，特朗普脫穎而出。2020年美國總統選舉焦點集中在控制疫情方面，拜登涉險過關。2024年美國總統選舉焦點很可能會集中在外交方面，拜登政府拉幫結派不外的政策可能會被推翻，特朗普的孤立主義可能會沉渣泛起。



在美國這樣一個擁有孤立主義傳統的國家，40%以上選民不瞭解國際形勢，他們只關心自身的經濟發展狀況。這一方面得益於美國獨特的地理環境，北美地區除了加拿大和墨西哥兩個鄰國之外，美國與其他國家相距遙遠，不會擔心遭到侵略，只需關心非法移民問題即可。另一方面，美國經濟蒸蒸日上的時候，美國擴張主義和霸權主義就會成為外交政策的核心。可是，當美國經濟遇到困難的時候，貿易保護主義、孤立主義就會甚囂塵上。



在美國總統選舉的歷史上，東山再起的例子並不罕見。但是，像特朗普這樣絕地反擊的案例少之又少。這當然與美國歷史相對較短有關。但同時也充分說明，美國正處在一個非常時期。由於美國頻繁動用武力，以至於國家面臨嚴重的債務危機。美國經濟實際上已經變成了戰爭經濟。高達8860億美元的軍費開支，已經超過許多國家國內生產總值。美國依靠軍國主義發展經濟，道路越走越窄。



所以，美國國內不少人支持特朗普的政策。這不是因為這位美國前總統在經濟發展問題上很有一套，而是因為美國已經無法承受沉重的戰爭負擔。當美國被迫從阿富汗倉皇撤軍的時候，當美國軍隊在中東紅海地區陷入困境的時候。當美國炮彈枯竭，無法繼續向烏克蘭出口炮彈的時候，美國選民意識到，美國的國家實力已經不足以支撐美國在世界各地發動戰爭。美國實際上已經陷入到戰爭經濟泥潭之中不能自拔。



在這種情況下，剛愎自用、自恃甚高、瘋瘋癲癲、不可一世的美國前總統特朗普重新回到人們的面前，自然會被美國選民所看重。這或許可以解釋，為什麼美國前總統特朗普的支持率居高不下，甚至超過了美國現任總統拜登。說到底，美國選民已經厭倦了在世界各地打打殺殺。他們認為美國子弟兵不應該犧牲在其他國家的戰場上。美國不應該向烏克蘭繼續提供軍事援助。美國應當集中精力，解決美國國內的事情。從這個意義上來說，2024年美國總統選舉是的美國“內卷”的一年。假如特朗普夢想成真，梅開二度，重新成為美國總統，對於世界許多國家來說，是一件幸事。