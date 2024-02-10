新春走基層丨“瀾湄快線”，出發！

滿載榴蓮、山竹等水果的“瀾湄快線”列車駛入雲南省昆明市王家營西集裝箱中心站。王潘博 攝（來源：紀委監察委網站） 中評社北京2月10日電／據中央紀委國家監委網站消息，2月4日，立春。如往常一樣，張德歡早早來到雲南省昆明市王家營西集裝箱中心站，這裡是中老鐵路的貨運集散地。當天早上6點左右，裝載著泰國榴蓮、山竹的“瀾湄快線”抵達王家營西站，不久後開始了卸裝作業。



作為往返於老撾萬象和中國昆明之間的國際貨運列車，“瀾湄快線”26小時即可由萬象抵達昆明，由於到貨時間可控、通關高效、運行速度快，受到國內外諸多貨運商歡迎，貨運範圍覆蓋老撾、泰國、緬甸、馬來西亞等國家和地區。



來自湖北的張德歡便是受益於“瀾湄快線”的貨運商之一。在昆明待了24個年頭的他幹過製造業、從事過礦石貿易，“瀾湄快線”開通不久，張德歡看到了發展冷鏈運輸的機會，毅然決定轉行到東南亞水果進口貿易中。

“相比普通鐵路運輸不準時、公路運輸容易堵車等，‘瀾湄快線’定時定點、高效穩定的運輸模式，在冷鏈運輸中具有很大優勢。”張德歡說。



記者日前在王家營西集裝箱中心站採訪時看到，現場不斷有冷鏈卡車往來運送“瀾湄快線”上的集裝箱。由於場站採用信息系統管理運營，卡車可精準定位接貨點位，抵達兩三分鐘後，列車上的集裝箱便能被起重機轉移至卡車上，集裝箱全程不落地。



當天，張德歡的8輛冷鏈車也在繁忙作業中，沒過多久，便陸續開往離中心站不遠的貨場，那裡也是張德歡每天的“戰場”。在貨場，他將根據客戶需求，指揮工人將不同水果重新裝車，配送至國內多個地方。



自從幹了這一行，張德歡每天起早貪黑，最忙的時候，凌晨一兩點才能回家。“物流運輸就是和時間賽跑，每天都有貨到，當天的活必須當天幹完。”由於每天要上下車很多次，即使在冬天，他也習慣穿一身輕便運動裝。



中午12點，一輛載滿泰國榴蓮的貨車即將從貨場發往廣州。“這車榴蓮已經預售出去了，第二天就要在廣州市場售賣，因此要優先配發。”張德歡告訴記者，臨近春節，市場需求量越來越大，8輛冷鏈車的水果都要在當天發出。

