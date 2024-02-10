龍年到來，“龍”的英文譯法與文化因素

2月8日，浙江婺剧艺术研究院演员在荷兰海牙中国驻荷兰大使馆举办的新春招待会上表演《九节龙》。（图片来源：新华社） 中評社北京2月10日電／據新華社報導，甲辰龍年到來之際，海內外多地舉辦迎接中國農曆新年的慶祝活動。一個現象讓不少人好奇：在廣場墻壁、商家標語、店鋪貼紙上，“龍”的英文翻譯有的使用單詞dragon，還有的用了發音同中文相近的另一個單詞——loong。



loong典出何處？dragon的譯法還能不能用？兩者背後有怎樣差異？帶著這些問題，新華社記者採訪海內外專家和文化傳播工作者，探究“龍”的不同英文翻譯背後有怎樣的文化因素。



龍為什麼會被翻譯為dragon



“在馬可·波羅的東方游記裡就有dragon這個詞了。”北京外國語大學英語學院副院長彭萍告訴記者，馬可·波羅可能從外形上觀察認為，中國建築上的“龍”跟西方的dragon有一定相似之處。



後來，英國傳教士馬禮遜編纂出《華英字典》，將“龍”譯為dragon。“這本字典影響非常深遠，這種譯法就在西方大部分人中間流傳並延續至今。”彭萍說。



loong的使用也由來已久。19世紀初，英國傳教士馬什曼在其所著的《中國言法》一書中把“龍”注音為loong，但翻譯時依然使用dragon一詞。



談到西方的龍和中國龍是否相同，盧森堡大學學者盧卡·努爾米奧告訴記者，中國龍的形象更友好和善，而西方的龍多是魔怪形象，“兩者顯然是不一樣的”。英國知名漢學家弗朗西絲·伍德（中文名吳芳思）表示，在中國，龍是尊貴的象徵，形象非常正面，但西方的龍形象則不同。



彭萍認為，語言與思維相關，對人的認知存在影響。



“中國熱”帶動中國龍的形象變化



身姿飄逸，喜歡捉迷藏；可愛熱情，能與人共舞。海外插畫藝術家米雷把自己畫出的中國龍做成多個動漫視頻，分享在社交媒體上，獲得很多海外網友點贊。