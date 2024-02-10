拜登被特檢質疑“老年人記性差”

2月8日，美國華盛頓特區，拜登在白宮外交接待室發表講話。圖自視覺中國 中評社北京2月10日電／據鳳凰網報導，現年81歲的美國總統拜登被特別檢察官直指“記性不佳”一事，在美國國內引起軒然大波。在拜登本人發火怒斥後，該檢察官又被白宮和副總統哈里斯等人接連控訴“政治操作”。



據美國《紐約時報》和路透社報導，當地時間2月9日，白宮新聞秘書讓－皮埃爾和白宮法律顧問辦公室發言人薩姆斯（Ian Sams）召開聯合記者會，批評負責“文件門”調查的美國司法部特別檢察官羅伯特·胡爾在報告中將拜登稱為“記性差的老人”，並駁斥相關內容的真實性。



讓－皮埃爾稱：“我們認為報告中的這部分內容並不真實。”



“我們否認這部分內容是真實的，”薩姆斯將矛頭對向胡爾的共和黨身份，認為胡爾可能受到了政治影響。他說：“我們處在一個壓力很大的政治環境中。當你成為史上第一個沒有起訴任何人的特別檢察官時，你就會出現面對批評的壓力，你因此可能會做出一些聲明……”



薩姆斯強調，特別檢察官說拜登不記得他兒子的死亡日期，這“真的太出格了”且“令人不安”。《國會山報》提到，薩姆斯很少在白宮記者會上露面，這一次對胡爾做出了猛烈抨擊。



薩姆斯還回應了外界對於拜登年齡過高的質疑。他說，他認為公眾“很聰明”，會明白胡爾報告中包含著針對拜登的不當評論，同樣會明白“總統正在做正確的事情”。



哈里斯在當日的回應中，同樣認為胡爾稱拜登“記性不佳”是出於政治動機。她表示：“（胡爾在）報告中對總統行為的描述與事實相比大錯特錯，而且顯然是出於政治動機。”



當地時間8日，美國司法部特別檢察官羅伯特·胡爾公布對拜登此前擔任副總統期間處理機密文件不當的調查報告，這份長達388頁的報告認可拜登積極配合調查，但也評估其記憶力“嚴重受限”，稱他是個“善意的、記憶力差的老人”。

