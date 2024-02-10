中評社北京2月10日電／網評：抓住機遇，傳播龍文化的生動傳播



來源：東方網 作者：王洪



玉兔踏雪歸，金龍騰風來。新年來臨，人們通過街頭巷尾的環境、商家各式各樣的招貼，更有媒體互聯網的傳播，已強烈感受到喜迎甲辰（龍）年濃鬱的節日氛圍。



龍，自古以來就是中華民族的神物，經過幾千年文明歷史的演繹，逐步進化著。在歷史傳說和各種典籍及書畫中，描述龍能飛行、能擅變，不僅僅是皇家皇權的一個符號、一個標誌，而且上至達官貴人、文人雅士，下至黎民百姓，都視其為天下人間的吉祥物。



我國人民在生活和鬥爭的長期過程中，以豐富的想象力和聰明的智慧，至明清時期形成“馬頭、鹿角、蛇身、鷹爪、魚鱗……”之特徵，塑造了龍的精氣神，成為民族的圖騰、炎黃子孫崇拜的聖物。人們只要提起龍，就會情不自禁眉飛色舞頌揚龍、講龍的傳說故事；也會津津樂道龍與其它動物的匹配，口口相傳“龍鳳吉祥、龍馬精神、龍騰虎躍、龍舞獅會……”。而以龍為題材的詩詞歌賦、戲曲書畫等文學範疇，處處可見龍的蹤跡，“中國龍”、“我們是龍的傳人”響徹世界。



“龍”匯集了多種動物的特徵，形象變化多樣，勇往直前，給人帶來吉祥興旺。作為中華民族的精神圖騰與文化符號，龍象徵著剛健雄偉、高貴威嚴、智慧吉祥和繁榮昌盛。在上海各級非物質文化遺產代表性項目中，有16個項目與龍文化直接相關，涵蓋傳統舞蹈、傳統手工技藝等類別。其中以鬆江舞草龍、浦東繞龍燈、閔行鯉魚跳龍門等龍舞為典型代表，充分展現了龍文化的神韵與魅力；而浦東繞龍燈作為三林地區的傳統龍舞，一人以龍珠引舞，九人持杆舞動“龍燈”，光彩炫目，彰顯了傳統戲曲、武術的章法神韵。在上海傳統手工技藝類非遺項目中，龍鳳旗袍、龍類風箏、青龍餃、白龍糕等製作技藝，生動體現了精致化、藝術化、生活化的中華美學意蘊；而在民俗類非遺項目中，端午節的羅店劃龍船通過立竿、出龍、點睛、接龍、送標、旺盆等儀式，寄托人們祈福納祥、驅疫辟邪的含義。所有上海非遺中的龍文化，以生動的形象和表現方式，彰顯了多元而深刻的人文內涵，讓人從中可領略到昂揚奮進的精神狀態、祈福納祥的美好期盼。



龍作為中華傳統文化的突出項目，無論哪一種形式，都充分彰顯了中華民族勇於開拓、昂揚奮進的精神姿態。從春節舞龍、元宵繞龍燈、端午賽龍舟等，在歡慶祥和的傳統歲時節日氛圍中又寄托了驅邪消災、祈福納祥的美好願望，體現人們對來年風調雨順、國泰民安盛世圖景的期盼，傳遞出人們對美好生活的熱愛。



抓住大好機遇，傳播龍文化的深厚底蘊，蘊含龍文化其中的精神，源遠流長的寓意，不僅能大力傳播非遺文化，更能激勵廣大的國人，甲辰年裡奮勇前行，壯闊攀高，增添砥礪前行的巨大力量，彰顯龍文化獨特的精神魅力。