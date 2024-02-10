聯合國駐華協調員常啟德：弘揚龍的精神

2月1日，罗德书（右前）与舞龙队成员一起舞龙。（图片来源：新华社） 中評社北京2月10日電／據新華社報導，聯合國駐華協調員常啟德9日在新華網發表題為《弘揚龍的精神》的署名文章，全文如下：



龍年即將來臨。



在農曆新年致辭中，聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯談到：“龍象徵著活力、智慧、守護、吉運。正是我們應對當今全球挑戰所需要的特質。”



回望過去一年的挑戰，這些品質更顯可貴。



延宕不止的新冠大流行。



萎靡不振的經濟。



有記錄以來最熱的一年。



接連不斷的氣候災害。



日益泛濫的虛假新聞、虛假圖片和仇恨言論。



隨著人工智能技術日益複雜，其惡意使用帶來的風險。



加沙、蘇丹、烏克蘭等地區衝突造成數百萬人陷入困境，影響波及全球。



可持續發展目標在全球範圍內進展停滯，而這些目標卻恰恰是為世界和平與繁榮制定的“待辦事項清單”。這將導致更多的人繼續生活在缺水、缺電中，兒童喪失教育機會，家庭面臨食物短缺。



世界各地的人們都感到沮喪和絕望。



今天，我們比任何時候都更需要龍的精神。



農曆新年是重拾力量之源的絕佳時機。在中國各地，人們都會把家裡打掃得幹乾淨淨、裝飾得紅紅火火。煙花爆竹、佳肴美宴、親人團聚、舞龍表演，共同構成節日的美好畫卷。