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美國防長與法國防長通電話 討論中東局勢
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2024-02-10 10:59:20
美國防部防長。（來源：新華社）
中評社北京2月10日電／據央視新聞報導，當地時間2月9日，美國國防部長勞埃德·奧斯汀與法國國防部長塞巴斯蒂安·勒科爾尼通電話，雙方討論了與以色列、伊朗、紅海局勢等有關的中東地區問題。此外，雙方還討論了俄烏衝突問題，並重申兩國將就以上問題繼續保持溝通與合作。
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