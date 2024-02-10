美國防長與法國防長通電話　討論中東局勢

美國防部防長。（來源：新華社） 中評社北京2月10日電／據央視新聞報導，當地時間2月9日，美國國防部長勞埃德·奧斯汀與法國國防部長塞巴斯蒂安·勒科爾尼通電話，雙方討論了與以色列、伊朗、紅海局勢等有關的中東地區問題。此外，雙方還討論了俄烏衝突問題，並重申兩國將就以上問題繼續保持溝通與合作。