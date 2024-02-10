﻿海關首設年宵攤位　繽FUN慶龍年

﻿海关首设年宵摊位 缤FUN庆龙年（图片来源：大公报） 中評社北京2月10日電／據大公報報導，海關今年首次在維園年宵市場擺放以“海關繽FUN慶龍年”為題的新春年宵攤位，今年“香港海關青年發展計劃”（“Customs YES”）會員夥拍“生命熱線”進行慈善義賣。



海關關長何珮珊昨日（8日）下午到攤位探班，為Customs YES學員打氣。海關除了透過攤位讓市民進一步認識香港海關的工作及“Customs YES”，亦夥拍“生命熱線”進行慈善義賣，借此提高市民大眾，包括青少年，對精神健康的關注，義賣所有收益將全數撥捐“生命熱線”，支持機構在社區的工作，“Customs YES”的會員除了在攤位現場協助義賣，亦在過去三個月負責整個攤位的籌劃及準備工作，包括攤位遊戲設計及邀請贊助。



海關版權及商標調查科高級監督蔣依莉表示，海關期望透過今次活動讓青少年發揮他們的創意，提升溝通技巧及解難能力，以及發揮團隊合作精神，同時希望強化年輕人主人翁的意識，鼓勵會員主動關心社會服務社群，海關未來會繼續透過“Customs YES”計劃的活動，積極促進青少年與社區不同的持份者交流，培養他們的責任感及具擔當的意識。