中國巴西已共同研製六顆中巴地球資源衛星

中國航天博物館。（來源：新華社） 中評社北京2月10日電／據新華網報導，過去30多年來，中國和巴西在中巴地球資源衛星（CBERS）項目上取得豐碩成果。至今，雙方已共同研製六顆中巴地球資源衛星，目前中巴地球資源衛星04星與04A星在軌運行良好。



這是近日在京召開的中巴航天合作座談會上，中國國家航天局披露的信息。



中巴地球資源衛星合作項目始於1988年，由中國和巴西兩國政府主導，由中國空間技術研究院和巴西空間技術研究院合作開展研製工作。中巴地球資源衛星是我國最早發展的民用傳輸遙感衛星系列，借助衛星數據，中國與巴西等國家開展了廣泛的國際合作與交流。中巴地球資源衛星還擔任了《空間和重大災害國際憲章》值班衛星，並向聯合國災害管理與應急反應天基信息平台等國際組織提供免費數據。



此次來京參加座談會的巴西航天局原局長何塞·黑蒙多認為，中國和巴西的航天合作在世界上幾乎是獨一無二的，兩國在航天領域的合作具有很強的整體性，親如一家。



中國國家航天局有關負責人表示，中巴地球資源衛星數據惠及農業、林業、水資源管理、城市規劃、環境和災害監測等領域，在中巴兩國和國際社會得到廣泛應用，促進了中巴兩國的空間技術進步乃至全球的遙感應用合作。