特寫丨在印尼共享新春“紅日子”的喜悅

人們在印度尼西亞巴厘島庫塔海灘游玩。（來源：新華社） 中評社北京2月10日電／據新華網報導，中國城裡隨處可見福字、對聯、紅燈籠，市中心地標位置搭起巨龍裝飾，商場裡隨處可見寫著漢字“恭喜發財”的廣告牌，廣播裡播放著喜慶的新春歌曲……在印度尼西亞首都雅加達，農曆龍年春節的氛圍濃鬱。



印尼法定節假日又被稱為“紅日子”，春節是這個國家全年十多個“紅日子”中的一個。作為世界上華人數量最多的國家之一，同時擁抱多元文化，春節已然成為印尼全社會共同慶祝的節日。



在雅加達南區的一個商場，印尼姑娘菲特裡亞尼對大廳裡布置的龍年新年裝飾格外感興趣，她是一名熱愛美食的公司白領，工作之餘經常在公司周邊“探店”。



“海底撈火鍋、蜜雪冰城、庫迪咖啡……好多我喜歡的牌子。”她對自己喜歡的中國品牌美食如數家珍，“假日就是要放鬆，春節期間要和親朋好友一起吃中餐，在商場看舞龍表演。”



在雅加達東郊雅萬高鐵哈利姆站，郭睿濤正和他的印尼同事一起組織旅客登乘列車。



“春節臨近，印尼同事見到我都打招呼說‘新年好’‘春節快樂’，用中文、印尼文、英文的都有。車站和我們的宿舍區早早掛起了大紅燈籠，單位也組織了聚餐、文體活動等。” 去年從中國鐵路北京局來到雅萬高鐵運維聯合體團隊工作的郭睿濤說。



在鐵路行業工作十多年，這是郭睿濤第一次在國外過年。“雖然語言不通，文化不同，但人們對美好的追求、對團聚的期待是相通的。”



家在萬隆，工作在帕達拉朗的印尼華人蔣黛安，如今可以乘坐高鐵往返於家和公司。“高鐵是更便捷、快速的出行方式，讓我在春節假期可以有更多時間陪伴家人。”

