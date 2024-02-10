巴基斯坦選舉最終結果未出，兩人宣布勝選

2月8日，在巴基斯坦卡拉奇，巴總統阿爾維到投票站投票。（來源：新華社） 中評社北京2月10日電／據新華社報導，巴基斯坦國民議會（議會下院）選舉投票於當地時間8日上午8時開始，下午5時結束，隨後立即開始計票工作，將選舉產生國民議會265個普選議席。



據報導，當地時間2月9日，巴基斯坦選舉的最終投票結果尚未公布，巴基斯坦前總理伊姆蘭·汗和納瓦茲·謝里夫都宣布在選舉中獲勝。謝里夫領導的穆斯林聯盟（謝里夫派）聲稱，作為單一政黨贏得了最多席位，該政黨將與其他政黨討論組建聯合政府。而被監禁的伊姆蘭·汗作為獨立人士參選，初步結果顯示，由他支持的獨立人士獲得了多數席位。



伊姆蘭·汗多次試圖參加今年大選，但申請都被拒絕，而他創立的正義運動黨也無法作為政黨參與此次選舉。選舉前夕，正義運動黨的競選標誌“板球棒“被迫取消，該黨參選人只能作為獨立候選人參選。有分析認為，由於正義運動黨被迫缺席，穆斯林聯盟（謝里夫派）和人民黨預計將成為本次大選的兩大贏家。



當地時間2024年2月9日，巴基斯坦拉合爾，被監禁的巴基斯坦前總理伊姆蘭·汗所在政黨的支持者封鎖道路，抗議巴基斯坦選舉委員會推遲公布議會選舉結果。



伊姆蘭·汗曾於2018年領導正義運動黨贏得巴基斯坦議會下院選舉並當選總理，2022年4月10日，下院通過針對伊姆蘭·汗的不信任動議，伊姆蘭·汗成為巴歷史上首位遭國民議會罷免的總理。去年8月，伊姆蘭·汗因貪污罪入獄，5年內不得參選。今年1月30日，他因“洩露國家機密罪”判刑10年。1月31日，伊姆蘭·汗夫婦因“非法出售國禮”的腐敗案被判處14年監禁，夫婦二人在10年內不得競選公職，並處以7.57億巴基斯坦盧比的罰款。