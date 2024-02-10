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希臘某電視台收到炸彈威脅 警方已抵達現場
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2024-02-10 11:47:51
中評社北京2月10日電／據央視新聞報導，當地時間2月9日，希臘私營電視台MEGA TV收到一封匿名郵件，揚言要對該電視台實施爆炸襲擊。希臘警方爆炸物處置部門已派員抵達現場進行搜尋。
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