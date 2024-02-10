】 【打 印】 
希臘某電視台收到炸彈威脅　警方已抵達現場
http://www.CRNTT.com   2024-02-10 11:47:51


　　中評社北京2月10日電／據央視新聞報導，當地時間2月9日，希臘私營電視台MEGA　TV收到一封匿名郵件，揚言要對該電視台實施爆炸襲擊。希臘警方爆炸物處置部門已派員抵達現場進行搜尋。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：