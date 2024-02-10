烏防長與德國防軍總監察長會談討論武器需求

中評社北京2月10日電／據央視新聞報導，烏克蘭國家通訊社9日報導稱，烏克蘭國防部長烏梅羅夫和新任烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基與到訪的德國聯邦國防軍總監察長卡爾斯滕·布羅伊爾舉行了會談。



會談期間，瑟爾斯基通報了前線局勢。雙方討論了烏克蘭武裝部隊在武器、彈藥和防空系統方面的需求。