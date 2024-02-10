京城廟會全面恢復：體驗傳統文化禮儀習俗美好

中評社北京2月10日電／據澎湃新聞報導，闊別多年的傳統廟會重新回歸京城。



龍年春節，北京突出傳統年味，集中推出千場廟會游園等年俗活動，地壇、龍潭、廠甸、大觀園、石景山游樂園、八大處等傳統廟會全面恢復。



第三十六屆地壇廟會以“春望方澤龍躍鳳鳴”為主題，將於2月11日（正月初二）開幕，為期6天。第三十八屆龍潭廟會以“龘龘祈福朤朤迎春”為主題，將於2月10日（正月初一）開幕，為期7天。



據悉，地壇廟會以傳承經典、體驗民俗為主要特色，以紅紅火火、熱熱鬧鬧、京味民俗為主基調，致力於為市民找回兒時記憶，為遊客展示老北京年味。



地壇廟會現場將設置仿清祭地表演，民間花會、吉祥歌舞、河北雜技4台演出，圍繞光影中軸、故宮以東、壇廟文化等主題設置5處主題展覽，“祈福納祥”打金錢眼民俗互動活動、吉影納福—山海神祇皮影文化藝術展、歲月歡歌—地壇春節文化廟會影像回顧展、文創產品展覽展示、“我的春天看我的”BRTV北京時間新春活動5處互動體驗。設置非遺手工、國資老字號、特色小吃、包裝食品、精品手工藝品等展位以及互動游藝區等，為市民提供豐富的文化及消費盛宴。



龍潭廟會以創新現代、國風潮玩為主要特色。在保持傳統民俗的模式上，多元匯聚各類創意主題特色，以傳統花會表演、文化展覽展示、綜藝演出、體育大擂台、冰雪娛樂、國風電競、主題游藝、棋類對弈、樂享自然、北京匯、“齊樂龍龍”歡樂市集串聯活動主線，通過沉浸互動式的新春游園體驗提升遊客的參與度。



石景山游樂園於2月10日至17日恢復舉辦“迎春廟會”，並首次舉辦新春“燈火游園會”，從正月初一到十六持續晚場經營，遊客在白天狂歡之餘，還可享受傍晚時分滿園光影及火樹銀花的浪漫與璀璨。

