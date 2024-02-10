專家稱甲辰龍年生育率有望提升

中評社北京2月10日電／據澎湃新聞報導，“龍寶寶”陸續出生，今年或迎生育小高峰。



2024年又稱為青龍年，不僅承載著“好運、平安”等豐富的歷史意義，也被寄予了人們對新生命的期待和未來的美好願景。據央視新聞報導，2月10日零點剛過，上海多家婦產科醫院裡就陸續迎來“龍寶寶”。截至早上8點，復旦大學附屬婦產科醫院共出生龍寶寶9名，其中有5名寶寶順產。



另據統計，2月10日0點到8點，上海市第一婦嬰保健院東西兩院共迎來7名“龍寶寶”，其中順產6名。



大年初一凌晨1時47分，中國福利會國際和平婦幼保健院奉賢院區產房裡，一個3057g重的女嬰呱呱墜地，這也是國婦嬰今年迎來的首名“龍的傳人”！據悉，該院奉賢院區截至早上8點，共有3男1女，4名龍寶寶降生。



農曆龍年前後，武漢不少醫院的婦產科也都在等待著“龍寶寶”的誕生。零點35分，一婦嬰東院區的第一位龍寶寶也呱呱墜地。



在龍年新春鐘聲再一次敲響之時，山東第一醫科大學附屬濟南婦幼保健院（濟南市婦幼保健院）2024年龍寶寶如約而至。



2月10日零時8分，該院龍年的第一個寶寶自然分娩順利降生，體重3170克，身長50厘米。凌晨3時21分，第一個剖宮產分娩的龍寶寶順利降生，體重3050克。



同日零時8分，溫州市人民醫院信河院區分娩中心也傳來一陣啼哭聲。“出來了，出來了，6斤多，這個龍寶寶很健康！”醫護人員雙手輕輕將新生兒放在媽媽懷裡，一旁的爸爸也綻放著笑容。



“不少寶媽踩著點迎接龍寶寶的誕生。”溫州市人民醫院大產科主任胡艶君在病房巡查後說。作為溫州百年老院，除夕“迎新”已是家常便飯。



2月10日0時11分，北京婦產醫院分娩室裡也有嬰兒啼哭聲：首個“龍寶寶”順利誕生。這個粉嫩的小女孩身高49厘米，體重2715克，出生後新生兒評分獲得滿分。



吉林長春也在“別樣守歲”。據人民網報導，2月10日凌晨1時18分，隨著一陣嘹亮的啼哭聲，吉林大學白求恩第一醫院的首位“龍寶寶”呱呱墜地。



截至10日早9時，吉林大學白求恩第一醫院出生“龍寶寶”4名，“龍寶寶”的到來，給產房帶來了生機，也帶來了美好的祝願。



2月10日凌晨4時50分，隨著一聲響亮的啼哭，合肥市首個龍寶寶順產降臨。40分鐘後，又一龍寶寶降臨。一男一女兩個龍寶寶，龍鳳呈祥。



合肥市第一人民醫院濱湖醫院婦產科副主任醫師牛玉偉介紹：“除夕，我們產科的所有值班醫護人員徹夜未眠，先後迎接了4個兔寶寶和4個龍寶寶。龍年因生肖吉祥，預計將迎來一波生產小高峰。”



作為龍的傳人，對於龍年國人總有著特殊的偏好，希望圖個好意頭，包括生兒育女。早在兔年，計劃孕育“龍子龍女”的准父母們就已明顯增多。中國人口學會會長、中國人民大學教授翟振武曾表示，中國人對生肖“龍”有特殊偏愛，上一個龍年2012年時就有生育小高峰，綜合來看，2024年的生育率有望提升。