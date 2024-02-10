春節正式列入聯合國假日！

中評社北京2月10日電／據澎湃新聞報導，龍行龘龘中國年！我們迎來首個列入聯合國假日的春節。全球近200個國家和地區也以最喜慶最熱鬧的方式歡慶甲辰龍年。由上海市人民政府新聞辦公室指導、上海報業集團國際傳播中心支持，IP SHANGHAI（上海城市形象資源共享平台）和澎湃新聞共同發起全球征集，共創《當世界唱起中文歌》大拜年活動。



從除夕到正月十五，邀請了來自紐約、倫敦、東京、悉尼、里約熱內盧等五大洲15個城市的中外友人，用歌聲和文字傳遞新年祝福、寄托美好期盼，一起歡度“我們的節日，世界的春節”。



意大利女孩和中國閨蜜在米蘭街頭合唱中文網絡紅歌；法國留學生在酒鄉波爾多唱響海外游子的心聲；留學上海9年的印尼設計師在雅加達人潮湧動的廣場，用歌聲訴說對第二故鄉的思念和祝福……



無論在世界的哪個角落，無論海外游子還是外國朋友，故鄉或遠方，旅途或歸途，總有一首中文歌，讓我們抵達彼此，用情歡唱，溫暖相望。



全球共慶中國年，世界同唱中文歌。春節期間，IP SHANGHAI還將在海內外社交平台開設專欄，發起話題，邀請全球網友參與互動。在世界城市的街頭巷尾，用優美的中文歌傳遞龍年祝福，用滿滿愛意接力分享心願和問候。