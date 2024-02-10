國鐵集團：今日全國鐵路預計發送旅客550萬

中評社北京2月10日電／據澎湃新聞報導，澎湃新聞記者從中國國家鐵路集團有限公司（下稱“國鐵集團”）獲悉，2月9日，全國鐵路發送旅客825.7萬人次；2月10日春節，全國鐵路預計發送旅客550萬人次，計劃加開中短途旅客列車176列。



2024年春運自1月26日至3月5日，為期40天，全國鐵路預計發送旅客4.8億人次，日均1200萬人次，同比2023年春運增長37.9%。