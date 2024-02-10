【
大
中
小
】 【
打 印
】
國鐵集團：今日全國鐵路預計發送旅客550萬
http://www.CRNTT.com
2024-02-10 14:40:37
中評社北京2月10日電／據澎湃新聞報導，澎湃新聞記者從中國國家鐵路集團有限公司（下稱“國鐵集團”）獲悉，2月9日，全國鐵路發送旅客825.7萬人次；2月10日春節，全國鐵路預計發送旅客550萬人次，計劃加開中短途旅客列車176列。
2024年春運自1月26日至3月5日，為期40天，全國鐵路預計發送旅客4.8億人次，日均1200萬人次，同比2023年春運增長37.9%。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
網評：“反向春運”滿足更多元化精神訴求
(2024-02-09 09:53:21)
“小甜橙”活躍春運一線
(2024-02-07 15:40:08)
桃園機場春運估破百萬 湧現人潮
(2024-02-07 11:00:31)
強雨雪來襲 中國多地全力保障春節返鄉
(2024-02-06 15:49:21)
網評：春運70年，不變是溫情
(2024-02-06 12:40:40)
中國鐵路已出售春運期間車票2.58億張
(2024-02-04 15:03:53)
春運前八天出行人次超15.5億
(2024-02-03 17:56:04)
專家解讀：春運遭遇雨雪冰凍天氣如何應對
(2024-02-02 12:05:34)
廈門部分始發列車春運增設“遛娃艙”
(2024-02-01 15:58:21)
首都機場旅客吞吐量達到543萬人次
(2024-02-01 15:44:58)