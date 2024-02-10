熬制豬肉湯加入罌粟杆，貴州某老板被公訴

中評社北京2月10日電／據澎湃新聞報導，021年8月，貴州赫章縣的王某某開始在赫章縣某地經營小賣部，售賣豬肉粉。2023年2月14日凌晨，王某某因想要粉湯味道更好，在熬制豬肉湯時加入罌粟杆。當日，赫章縣公安局及赫章縣市場監督管理局聯合檢查時，對王某某經營的豬肉湯嗎啡檢測呈陽性，遂現場提取豬肉湯送檢。經貴州綠環科技檢測有限公司檢驗，王某某經營的豬肉湯內檢出罌粟碱、嗎啡、那可丁成分。此後，王某某因涉嫌生產、銷售有毒、有害食品罪，於2023年8月21日向赫章縣檢察院移送起訴。



前述案件起訴書於今年2月8日公布在12309中國檢察網。



前述起訴書顯示，王某某，女，1959年＊＊月＊＊日出生，漢族，文盲，經商。因涉嫌生產、銷售有毒、有害食品罪，於2023年3月29日被赫章縣公安局取保候審，於2023年7月21日本院不批准逮捕，於2023年8月22日本院決定對其取保候審，次日由赫章縣公安局執行。



該案由赫章縣公安局偵查終結，以王某某涉嫌生產、銷售有毒、有害食品罪，於2023年8月21日向赫章縣人民檢察院院移送起訴。檢察院受理後，於2023年8月23日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律後果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。被告人王某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，並自願認罪認罰。



赫章縣檢察院院認為，被告人王某某為牟取利益，違反國家食品安全法規，在生產、銷售的食品中故意添加有毒、有害的非食品原料罌粟，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百四十四條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以生產、銷售有毒、有害食品罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規定，提起公訴。