海峽兩岸今晚將聯袂獻上焰火晚會

中評社北京2月10日電／據澎湃新聞報導，2月10日（正月初一），由廈門市人民政府和金門縣政府共同主辦的2024年海峽兩岸焰火晚會將於晚間20時上演，主題為“龍騰盛世”，燃放總時長30分鐘。



屆時，廈門環島路黃厝沙灘將與對岸小金門沙灘同時燃放焰火，觀眾不僅可以現場欣賞盛況，還能通過網絡平台觀看直播，在火樹銀花中同慶新春。



廈門、金門同放焰火共慶新春，這一慣例自1987年以來延續至今。璀璨的煙花不僅寄托著兩岸民眾對新春的祝福與期待，更蘊涵了兩岸同胞血濃於水的親情。



春節是中華民族的傳統節日。澎湃新聞注意到，甲辰龍年前夕，大陸各地開展了形式多樣的新春聯誼活動，為島內各界和大陸台胞送上新年問候；在台灣，年貨大街人頭攢動，南投燈會亮燈迎新。



比如，在近日舉辦的“書香墨韵傳鄉音 兩岸雲端慶新年”兩岸山東鄉親迎春送福活動中，台灣山東同鄉會理事長於茂生通過視頻連線的方式給山東鄉親拜了早年。



活動舉辦之前，山東主辦方邀請100多名書法家創作春聯800副、福字2600張，並將作品寄送給在台灣的山東鄉親，傳遞美好祝福。



除了揮春送福，來自大陸的花燈也跨越海峽亮相台灣各大燈會，賀歲獻禮。其中，南投燈會今年繼續推出了大陸燈區，邀請杭州、溫州、寧波等城市進行花燈展示，進一步促進兩岸花燈工藝交流。此外，上海市也組團參加2024台北燈節，延續兩座城市的“花燈之緣”。



不止於此，進入農曆臘月以來，北京、江蘇、福建等地相繼開展了內容豐富、形式多樣的走訪慰問和新春聯誼活動。



在遼寧沈陽，參與“喜迎新春 共話團圓”新春聯誼活動的50餘名台胞近日走進棋盤山冰雪大世界，感受冬日美景。

