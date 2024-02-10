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沙特將給也門提供2.5億美元贈款
http://www.CRNTT.com   2024-02-10 14:38:14


　　中評社北京2月10日電／據央視新聞報導，根據也門薩巴通訊社當地時間2月9日援引也門中央銀行消息稱，沙特將給也門央行提供2.5億美元，作為也門政府的一般預算支持贈款。該筆款項預計下周由也門央行接收。

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