科普｜為何雙側血壓不一樣？

中評社北京2月10日電／據澎湃新聞報導，我的門診中，遇到過一位中年女性，她經常感覺自己左側上肢稍微有點乏力和悶脹感，偶爾還時不時有頭昏不舒服，於是在家中量了一下血壓，竟然發現自己雙側的血壓值還不一樣，差別比較大，右側血壓為130／80mmHg，左側血壓僅100／60mmHg，把自己嚇了一跳。



對此，我幫這名患者快速安排了頭顱＋頸部CTA檢查，最終提示：左側鎖骨下動脈重度狹窄。經溝通後，及時安排她住院。經過全腦血管造影（DSA）檢查提示，她患有左側鎖骨下動脈起始部重度狹窄，達到90%，也就是我們常說的“血管快要閉掉了”。於是，我立即給她做了左側鎖骨下動脈狹窄處球囊擴張並支架植入手術，手術很順利，術後即刻左上肢血壓接近右側，同時阿姨自覺左手乏力悶脹感消失。



在這名患者後期隨訪中，她的雙側上肢血壓基本一致，而且之前偶爾頭昏不舒服的情況也減少了，患者非常滿意治療的效果。



看到患者滿意的笑容，我們也感到很欣慰。那麼，這位患者的血管到底發生了什麼樣的變化，導致雙側上肢血壓差別非常大？讓我們一起來瞭解一下。其實，這就是我們醫學上的一個常見名詞：鎖骨下動脈盜血。



1、鎖骨下動脈盜血是什麼？



鎖骨下動脈盜血綜合征 （subclavian steal syndrome，SSS）是由於鎖骨下動脈近端或頭臂幹狹窄或閉塞引起，由於虹吸現象，血液由其它動脈（椎動脈、內乳動脈等）逆向流入鎖骨下動脈的一類臨床綜合征，部分患者可出現患側上肢疲勞、麻木、椎－基底動脈缺血症狀，甚至心絞痛等症狀；鎖骨下動脈盜血現象通常發生在靠近椎體起源的鎖骨下動脈狹窄引起同側椎動脈逆行血流，常見於老年患者，這類患者年齡平均在49－69歲之間，是鎖骨下動脈的動脈粥樣硬化狹窄的高發年齡段。

