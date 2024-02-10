多國政要、國際人士為中國人民送上新春祝福

中評社北京2月10日電／據澎湃新聞報導，龍年新春之際，多國政要、多個國際組織負責人以及友好人士向中國人民送上了新春祝福。



老撾總理 宋賽·西潘敦：在2024年中國龍年春節到來之際，祝中國人民身體健康，幸福快樂，工作順利。



斯里蘭卡總統 維克拉馬辛哈：值此2024年春節來臨之際，請允許我向大家致以親切的問候，這次新年是一個以龍為象徵的古老節日，龍象徵著雄心壯志，團結和力量，斯中兩國都是充滿潛力的發展中經濟體，兩國都熱愛和平，致力於為人民創造美好生活，借此機會我要說讓我們共同努力實現這些目標。



斯里蘭卡總理 古納瓦德納：2024年是生肖龍年，象徵著好運、力量和健康，在這一重要時刻，我向中國人民送上祝福，我相信新的一年將為我們的團結和友誼注入新的動力。



聯合國環境規劃署全球可持續性發展目標機會組織負責人 阿德里安娜·薩卡裡亞斯·法拉：新年好，新春快樂，作為一個墨西哥人，我非常喜歡中國的慶祝活動，我喜歡你們與龍有關的習俗，祝你們所有人新年快樂。



埃塞俄比亞聯邦議會聯邦院議長 阿格涅胡：祝中國人民和政府新年快樂，祝願中國在2024年一如既往地繁榮昌盛。



南非國民議會副議長 策諾利：我們祝願中國人民在新年到來之際，收穫盡可能多的祝福。



埃及教育與技術教育部副部長 穆罕默德·穆賈希德：我相信埃中關係未來將會進一步發展並實現更多合作，我想借此機會向中國人民致以春節的問候。



馬中友好協會主席 馬吉德：這是個充滿吉祥氣息的龍年，我知道龍在中國文化中是一個非常重要，富有傳奇色彩的象徵，我們預祝龍年中馬兩國人民建立起更加穩定、繁榮和堅固的友誼。