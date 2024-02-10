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菲律賓山體滑坡事故死亡人數升至28人
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2024-02-10 15:19:09
中評社北京2月10日電／據央視新聞報導，據菲律賓金達沃省馬科鎮政府消息，截至10日12時，該鎮礦區的山體滑坡事故已造成28人死亡。
2月6日晚，馬科鎮的一處礦區發生山體滑坡，導致多個車輛和附近房屋被掩埋。當地政府下令附近5個村的居民強制疏散，超5000人受影響。
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