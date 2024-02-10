司法助力農民工解決煩“薪”事

中評社北京2月10日電／據法治日報報導，“我們身在異國他鄉，不懂當地語言和法律制度，當時真是投訴無門。回國後我們向檢察院求助，檢察官為我們盡心盡力解決問題，真的太感謝了。”



近日，來自四川省營山縣的農民工楊某向《法治日報》記者講述了自己曲折的討薪經歷：六七年前，他和38名工友懷揣“淘金夢”，前往非洲國家安哥拉務工。其間，雇主唐某一直拖欠工資。無奈之下，楊某和工友們回國後向檢察機關求助。後經檢察官多方協調，雙方和解並約定還款計劃。目前，第一筆執行款100萬元已支付。



聚焦農民工急難愁盼，保障農民工工資支付，是四川檢察機關通過履行支持起訴職能，給予特定人群特殊關懷的生動縮影。數據顯示，2023年以來，四川檢察機關共辦理支持起訴案件4307件，其中支持農民工追討欠薪案2300多件，追回農民工欠薪5580萬餘元，涉及農民工4183人。



“實踐中，向檢察機關提出民事支持起訴申請最多、檢察機關支持起訴最多的是農民工、殘疾人、遭受家暴婦女、老年人等弱勢群體。”四川省人民檢察院第六檢察部主任王昱說，四川省檢察機關建立“支持起訴＋司法救助”“支持起訴＋法律援助”等復合型辦案模式，運用綜合治理方式搭建弱勢群體維權保障體系，通過多元施策，最終實現群眾利益得到依法充分保護，基層矛盾得到及時就地化解的目標。



支持弱勢群體起訴



助力甜橙基地復產



“村裡1000多畝甜橙基地之前是撂荒的，是檢察官幫助在基地務工的村民追回欠薪，還助力甜橙基地恢復生產。今年種植的千畝甜橙已被經銷商分批預訂，可以給村民帶來穩定的經濟收入。”談起檢察機關幫助甜橙基地恢復生產的事，瀘州市古藺縣太平鎮九龍村黨支部書記王安康充滿感激。

