【錦綉中國年】年夜飯吃出新花樣

中評社北京2月10日電／據中國經濟網報導， 新春來臨，大街小巷年味濃鬱。全國多地的酒店、餐廳熙來攘往，熱鬧非凡，餐飲消費迎來高峰。



“今天8家門店的所有包間、大廳散台全部滿座，晚飯時段有的包間翻了3次台。”除夕當天，北京四世同堂餐廳品牌市場總監李偉溢告訴記者，年夜飯是春節期間的消費熱點，為了全面體現節日氛圍，門店在年夜飯上菜儀式上做足了功課。比如，每桌必點的吉祥鑼鼓烤鴨，上菜時不僅有敲鑼儀式，片鴨師傅也把片鴨台搬到了京韵大鼓上，京味十足，受到消費者歡迎。



在四川成都，火鍋是很多人必不可少的年夜飯之選。成都吼堂老火鍋創始人李小孬告訴記者：“為了減少顧客等位時間，我們對門店布局進行了相應改造，景觀區均增加了就餐桌椅，營業時間延長到凌晨3點左右。”作為成都的美食地標之一，門店在場景、食材等方面都做了精心準備，預計今年春節假期接待量會再創新高。



除夕當天的餐飲消費小高峰，只是行業快速復甦的一個縮影。2023年，隨著社會經濟持續回升向好，各地“文旅＋美食”、夜經濟、“展演＋美食”等促消費活動持續發力，推動餐飲行業發展信心進一步恢復。數據顯示，2023年全國餐飲收入首次突破5萬億元，同比上升20.4%。



美團研究院副院長厲基巍認為，過去一年，在整體消費回暖大趨勢下，居民餐飲消費熱情率先復甦並持續高漲。在從中央到地方一系列促消費活動帶動下，節假日消費潛力集中釋放，推升了全年餐飲消費總量。比如，2023年暑期，外來遊客堂食消費對餐飲堂食消費的貢獻率接近四分之一，較上年同期大幅提高。廣大商戶也積極適應新變化，加大生產投入，加快數字化轉型，通過線上點餐、外賣配送等方式拓展服務，快速提升了市場供給水平。



餐飲消費市場活力全面釋放，各種新場景新業態也“花樣翻新”。除夕當天，位於山東青島的海底撈李滄萬達店一派繁忙。門店經理趙帥告訴記者，作為海底撈全國首家海鮮工坊，特色海鮮是吸引顧客光臨的最大特色，門店在供應海底撈火鍋菜品的基礎上，還會供應蛤蜊、基圍蝦、波士頓龍蝦等20多種鮮活海鮮。針對一些顧客更習慣於“蒸海鮮”的傳統吃法，門店還備了蒸鍋、芥末醬，以便滿足顧客的不同用餐需求。

